Angriffskrieg Russlands

Ein Baumarkt in Charkiw wurde nach Angaben der ukrainischen Behörden von zwei Raketen getroffen. (Andrii Marienko / AP / dpa / Andrii Marienko)

In der östlichen Region Sumy nahe der Grenze zu Russland wurden bei einem Raketenangriff zwei Menschen getötet und drei weitere verletzt. Aus der östlichen Region Donezk wurden drei Tote gemeldet, in Cherson im Süden wurde ein Mensch getötet. Zwei Männer, darunter ein Fahrer eines Rettungswagens, starben in der Region Dnipropetrowsk. Unterdessen stieg die Zahl der Toten nach dem russischen Angriff auf einen Baumarkt in der Stadt Charkiw am vergangenen Wochenende auf 19. Das Gebäude soll von zwei russischen Lenkraketen getroffen worden sein.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.