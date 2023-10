Russischer Angriffskrieg

Ukraine schießt mehrere russische Drohnen ab. (IMAGO / Aziz Karimov / IMAGO / Aziz Karimov)

Wie das Militär mitteilte, wurden 27 Drohnen in den Regionen Odessa, Mykolajiw und Cherson abgeschossen. Das russische Militär greift fast jede Nacht verschiedene Landesteile der Ukraine mit Drohnen und Raketen an. Insbesondere auf die für die Ausfuhr von Getreide wichtigen Häfen in der Südukraine hat Russland seine Angriffe verstärkt.

Russland hatte sich im Juli aus dem Getreideabkommen mit der Ukraine zurückgezogen, das der Ukraine trotz des russischen Angriffskrieges den Transport von Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht hatte.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.