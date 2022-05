Ukraine, Charkiw: Ukrainische Soldaten patrouillieren in einem kürzlich zurückeroberten Dorf nördlich von Charkiw in der Ostukraine. (Mstyslav Chernov/AP/dpa)

Die russischen Soldaten seien unter Feuerschutz vorgerückt, hätten sich aber zurückgezogen, als ukrainische Kräfte das Feuer erwidert hätten, teilte der Gouverneur der Region Sumy mit. Kurz nach Beginn ihrer Invasion am 24. Februar waren russische Truppen in Sumy eingerückt. Die ukrainischen Einheiten übernahmen Anfang April wieder die Kontrolle über das Gebiet.

In der Region Luhansk wurden nach ukrainischen Angaben zwei Menschen bei russischen Angriffen auf ein Krankenhaus getötet. In der Nacht seien auch weitere Orte in der Ostukraine zum Ziel von Angriffen geworden. Die russische Seite meldete den Abschuss von drei ukrainischen Kampfjets. Ein Flugzeug sei in der Nähe der Schlangeninsel im Schwarzen Meer getroffen worden, die anderen beiden in den Regionen um Mykolaiw und um Charkiw.

Die Angaben der Kriegsparteien lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.