Russischer Angriffskrieg

Zerstörungen in Krywyj Rih (Archivbild vom Juni 2023; aktuelles Bildmaterial liegt noch nicht vor). (Andriy Dubchak/AP/dpa)

Ziel war diesmal Krywyji Rih, die Heimatstadt von Präsident Selensky. Dort wurden nach Angaben örtlicher Behörden mindestens zwei Menschen getötet, als eine Rakete in ein mehrstöckiges Hotel einschlug. Sieben Personen wurden verletzt; 14 Menschen konnten gerettet werden. Das Gebäude geriet bei der Attacke in Brand. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach weiteren Opfern.

Krywyji Rih im Südosten des Landes liegt etwa 70 Kilometer nordwestlich der Frontlinie und hatte vor dem Krieg rund 600.000 Einwohner.

