Russischer Angriffskrieg

Ukraine meldet neue Gegenoffensive in russischer Region Kursk

Die ukrainische Armee hat nach eigener Darstellung mit neuen Gegenangriffen in der Region Kursk in Westrussland begonnen. Auch in russischen Medien ist von einer entsprechenden Offensive die Rede. Die ukrainische Führung erklärte, es gebe Vorstöße in mehrere Richtungen.