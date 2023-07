Russischer Angriffskrieg

Ukrainische Soldaten - hier in der Region Donezk am 13. Juli 2023 (Archivbild) - sollen ein Dorf im Süden der Ukraine zurückerobert haben. (IMAGO / SNA / IMAGO / Evgeny Biyatov)

Das teilte die stellvertretende Verteidigungsministerin Maljar mit. Der ukrainische Präsident Selenskyj verbeitete ein Video, das eine Gruppe von Soldaten mit einer ukrainischen Flagge in dem Dorf zeigen soll. Das Zurückdrängen russischer Truppen aus dem Dorf wäre seit dem Beginn der ukrainischen Gegenoffensive einer der ersten Erfolge dieser Art an der Front im Süden des Landes. Die Ukraine meldete außerdem Geländegewinne in der Nähe der russisch besetzten Stadt Bachmut.

Zu Gefechten im südlichen Gebiet der Region Saporischschja gab die ukrainische Armeeführung keine Details bekannt. Russlands Präsident Putin sprach davon, dass sich die Kämpfe in dem Gebiet erheblich verschärft hätten.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.