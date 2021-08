Der Tod des belarussischen Aktivisten Schischow ist in Deutschland mit großer Besorgnis aufgenommen worden.

Schischows Tod sei ein Schock, sagte die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte, Jensen. Nach den Erfahrungen der letzten Monaten sei es zumindest sehr naheliegend, dass Schergen von Diktator Lukaschenko in seinen Tod verwickelt sein könnten, so die FDP-Politikerin. Die Europäische Union müsse die ukrainischen Behörden bei den Ermittlungen unterstützen.



Schischow leitete in der ukrainischen Hauptstadt Kiew die Organisation "Belarussisches Haus in der Ukraine". Die Gruppe kümmert sich um die Unterbringung, um Aufenthaltsgenehmigungen und Arbeitsplätze für Kritiker des belarussischen Präsidenten Lukaschenko. Er war nahe seiner Wohnung in einem Park tot aufgefunden worden. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen des Verdachts auf Mord.

