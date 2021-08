Bundeskanzlerin Merkel hat sich bei ihrem Besuch in Kiew für einen neuen Ukraine-Gipfel ausgesprochen, um den Konflikt im Osten des Landes zu befrieden.

Das Treffen solle unter Beteiligung der Staatschefs aus Russland, Frankreich und der Ukraine stattfinden, sagte die Kanzlerin bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Der Versuch, den Konflikt zu befrieden, sei bisher nicht gelungen. Der Friedensplan habe zwar Ruhe gebracht, diese sei allerdings weder dauerhaft noch nachhaltig. Ein neues Treffen könnte ihrer Auffassung nach Fortschritte bringen, so Merkel.



Weiteres Gesprächsthema zwischen der Kanzlerin und dem ukrainischen Staatschef war die deutsch-russische Erdgaspipeline Nordstream 2. Selenskyj bezeichnete die fast fertiggestellte Pipeline als "geopolitische Waffe". Merkel wies diese Auffassung zurück. Zugleich bot sie der Ukraine an, die bisherige Energie-Partnerschaft, die eigentlich 2024 endet, zu verlängern.



Die Kanzlerin war am Vormittag in Kiew eingetroffen. Zum Auftakt hatte sie einen Kranz am Grab des Unbekannten Soldaten niedergelegt, um der Opfer des Zweiten Weltkriegs zu gedenken. Die Nationalsozialisten hatten vor 80 Jahren die Sowjetunion und damit auch die Ukraine überfallen.

