Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj (picture alliance / empics)

Der Berater von Präsident Selenskyj, Arestowytsch, führte unter Verweis auf den ukrainischen Generalstab aus, die russischen Truppen hätten an den meisten Frontabschnitten keine Ressourcen für weitere Vorstöße mehr. Der Kriegsgegner stehe praktisch auf der Stelle. Die russische Armee habe Nachschubprobleme bei Treibstoff, Verpflegung und Munition. Dennoch gebe es weiterhin russische Angriffe auf Isjum im Gebiet Charkiw, auf Marjinka und Mariupol im Donezker Gebiet und am rechten Ufer des Dnipro bei Cherson. An den übrigen Frontabschnitten seien die Russen zur Verteidigung übergegangen. Die Angaben können nicht unabhängig überprüft werden.

