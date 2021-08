In Kiew feiert die Ukraine heute den 30. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion mit einer großen Militärparade.

Rund 5.000 Soldaten sollen in der Hauptstadt über den Unabhängigkeitsplatz marschieren, gefolgt von schweren Panzern und neuer Raketentechnik. Dutzende Kampfflugzeuge und Helikopter sollen über das Zentrum fliegen. Gezeigt werden sollen auch Kampfdrohnen und die Antonow 225 - das größte Flugzeug der Welt. An der Parade werden auch Soldaten aus den Nachbarstaaten Polen, der Slowakei, Moldau sowie Tschechien teilnehmen.



Auf einer Konferenz zur Zukunft der von Russland annektierten Halbinsel Krim hatten gestern die Ukraine und Vertreter von rund 50 Ländern das Vorgehen Moskaus erneut verurteilt. In einer gemeinsamen Abschlusserklärung hieß es, man dürfe die Menschenrechtsverletzungen in der Region sowie die fortschreitende Militarisierung der Krim nicht länger hinnehmen. Zudem müsse die Halbinsel wieder an die Ukraine zurückgegeben werden.

