Russische Angriffe auf Cherson. (AFP/DINA PLETENCHUK)

Nach Angaben der ukrainischen Staatsanwaltschaft wurden weitere 22 Menschen verletzt. Russland habe vor allem zivile Gebäude wie einen Supermarkt und den Bahnhof der Stadt Cherson angegriffen. Russland hatte der Ukraine heute vorgeworfen, den Kreml in Moskau mit zwei Drohnen angegriffen zu haben. Diese seien zum Abschuss gebracht worden, hieß es in einer Mitteilung. Der Vorfall werde als Terrorakt und einen Angriff auf Präsident Putin gewertet. Dieser habe sich aber nicht im Kreml befunden und sei unverletzt. Die

Regierung in Kiew wies die Darstellung zurück und erklärte,

Moskau habe den Angriff möglicherweise selbst inszeniert, um in den nächsten Tagen massive Angriffe auf ukrainische Städte zu rechtfertigen.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.