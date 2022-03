Türkei, Antalya: Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu (M) bei einem Dreiergespräch mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow (l) und dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba (r). (Cem Ozdel/Turkish Foreign Ministry/AP/dpa)

Bei einer Videokonferenz sei beschlossen worden, die nächste Runde vom 28. bis 30. März in der Türkei in Präsenz abzuhalten, teilte der ukrainische Unterhändler Arachamia via Facebook mit. Der Kreml hat den Termin noch nicht bestätigt. Am 10. März hatten Verhandlungen auf Ministerebene im türkischen Antalya stattgefunden. Konkreten Fortschritte im Bemühen um eine Waffenruhe in der Ukraine gab es nicht.

Die Türkei stellte sich heute noch deutlicher hinter die Regierung in Kiew. Ein Sprecher des Präsidialamts sagte dem Fernsehsender Al Jazeera, man unterstütze die vollständige Einheit und Souveränität der Ukraine. Zudem brauche das Land mehr Unterstützung, um sich zu verteidigen. Gestern hatten die türkischen Behörden den Schiffsverkehr am Bosporus zeitweise aussetzen müssen, weil offenbar eine treibende Seemine in der Meerenge entdeckt worden war. Taucher hätten sie entschärft, hieß es. Russland hatte vergangene Woche vor treibenden Seeminen im Schwarzen Meer gewarnt.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.