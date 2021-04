Angesichts von russischen Truppenbewegungen unweit der ukrainischen Grenze hat die Nato den Kreml vor einer weiteren Eskalation der Lage gewarnt.

Die Nato werde weiterhin die Souveränität und territoriale Unversehrtheit der Ukraine unterstützen, sagte ein Sprecher des Militärbündnisses der Tageszeitung "Die Welt". Man beobachte die Lage sehr genau. Auch US-Präsident Biden hatte sich in der vergangenen Woche nach Berichten über russische Truppenbewegungen an der Grenze zur Ukraine ausdrücklich hinter die Regierung in Kiew gestellt.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.