Die NATO hat die russische Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim erneut als Verletzung ukrainischer Souveränität kritisiert.

Der Vorgang stelle weiterhin eine schwerwiegende Herausforderung für die euro-atlantische Sicherheit dar, teilte das Militärbündnis in Brüssel mit. Heute vor genau fünf Jahren wurde die Krim ins russische Staatsgebiet eingegliedert. Eine Normalisierung der Beziehungen zu Moskau setze voraus, dass sich Russland wieder an internationales Recht halte, hieß es weiter. Zudem warf die NATO Russland vor, auf der Krim militärisch aufzurüsten.



Russlands Staatschef Putin hält sich derzeit zu einem Besuch auf der Halbinsel auf. Dort eröffnete er zwei neue Elektrizitätswerke in den Städten Sewastopol und Simferopol. Nach Angaben des Kreml soll dadurch gezeigt werden, dass die Krim ihre Energieversorgung selbst sicherstellen könne.



Am 18. März 2014 hatten die Krim und Russland nach einem international nicht anerkannten Referendum auf der Halbinsel ihre Vereinigung besiegelt. Die Nato stellte erneut klar, dass sie die Annexion als völkerrechtswidrig betrachtet und forderte Russland zur Rückgabe der Krim an die Ukraine auf. Außerdem sollten alle politischen Gefangenen freigelassen werden.