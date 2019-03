Die NATO hat die russische Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim erneut als Verletzung ukrainischer Souveränität kritisiert.

Der Vorgang stelle weiterhin eine schwerwiegende Herausforderung für die euro-atlantische Sicherheit dar, teilte das Militärbündnis in Brüssel mit. Heute vor genau fünf Jahren wurde die Krim ins russische Staatsgebiet eingegliedert. Eine Normalisierung der Beziehungen zu Moskau setze voraus, dass sich Russland wieder an internationales Recht halte, hieß es weiter. Zudem warf die NATO Russland vor, auf der Krim militärisch aufzurüsten.



Russlands Staatschef Putin hält sich derzeit zu einem Besuch auf der Halbinsel auf. Dort eröffnete er zwei neue Elektrizitätswerke in den Städten Sewastopol und Simferopol.