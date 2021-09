Die Ukraine will den politischen und wirtschaftlichen Einfluss von Oligarchen begrenzen.

Ein entsprechendes Gesetz wurde vom Parlament in Kiew mit deutlicher Mehrheit verabschiedet. Die umstrittene Novelle sieht die Schaffung eines Registers für besonders Reiche vor. Diese dürfen dann keine Parteien mehr unterstützen, sich nicht an Privatisierungen beteiligen und müssen ihre Vermögenswerte offenlegen. Das für zehn Jahre geltende Gesetz zielt besonders auf Unternehmer ab, die versuchen, über eigene Medien politischen Einfluss auszuüben.



Umstritten ist vor allem die Regelung, dass der Nationale Rat für Sicherheit und Verteidigung über die Aufnahme in das Register bestimmt. Präsident Selenskyj hatte über den Rat zuletzt etwa die Blockade von oppositionellen Fernsehsendern und Webseiten durchgesetzt. Seine Gegner werfen ihm vor, die Medienlandschaft vor einer möglichen Wiederwahl im Jahr 2024 bereinigen und mögliche Konkurrenten ausschalten zu wollen.

