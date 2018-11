Die Ukraine hat einen weiteren Schritt hin zu einer eigenständigen orthodoxen Kirche gemacht.

Der Patriarch von Konstantinopel und ranghöchster orthodoxer Kirchenführer, Bartholomaios, sicherte dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko für dieses Vorhaben Unterstützung zu. Bartholomaios und Poroschenko unterzeichneten bei einem Treffen in Istanbul einen Kooperationsvertrag.



Die russisch-orthodoxe Kirche will eine eigenständige Glaubensgemeinschaft in der Ukraine verhindern. Durch die orthodoxe Christenheit dürfe kein Riss gehen, erklärte der Moskauer Patriarch, Kyrill. Außerdem werde eine Kirchenspaltung den politischen Konflikt zwischen Moskau und Kiew anheizen.