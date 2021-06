In der Ukraine ist die Polizei nach eigenen Angaben gegen einen weltweit agierenden Hackerring vorgegangen.

Laut einer Erklärung wurden Häuser und Wohnungen durchsucht und Technik sowie Bargeld beschlagnahmt. Die Verdächtigen sollen für Cyberangriffe auf Universitäten in den USA und Firmen in Südkorea verantwortlich sein. So hätten sie beispielsweise mit einem Verschlüsselungsvirus die Server und Computer von Mitarbeitern blockiert und von Unternehmen Lösegeld erpresst. Der Hackerring habe so einen Schaden von einer halben Milliarde US-Dollar verursacht.

