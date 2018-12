Das Ende November in Teilen der Ukraine verhängte Kriegsrecht soll nicht verlängert werden.

Präsident Poroschenko erklärte in Kiew, er plane keine Verlängerung, es sei denn, es gäbe einen großangelegten Angriff von Russland. Das Kriegsrecht war am 26. November für 30 Tage erlassen worden. Vorausgegangen war ein Zwischenfall mit russischen Kriegsschiffen. Diese hatten Boote der ukrainischen Marine aufgebracht. Die Besatzungen wurden festgesetzt. Die Ukraine sprach anschließend von einer militärischen Aggression. Russland erklärte, die ukrainischen Schiffe seien illegal in russische Hoheitsgewässer eingedrungen und hätten auf Aufforderung nicht beigedreht.