In der Diskussion über ein im Juli geführtes Telefonat unterstützt der ukrainische Staatschef Selenskyj die Aussagen von US-Präsident Trump.

Er habe sich nicht von Trump unter Druck gesetzt gefühlt, sagte Selenskyj in New York. Es habe sich um ein normales Gespräch gehandelt.



Zuvor hatte das Weiße Haus Details des Telefongesprächs vom 25. Juli veröffentlicht. Aus dem Dokument geht hervor, dass Trump Selenskyj aufgefordert hat, Ermittlungen zu unterstützen, die seinem Rivalen Biden schaden könnten. Bidens Sohn arbeitete früher für ein ukrainisches Gasunternehmen. Trump wird vorgeworfen, die Freigabe von US-Militärhilfen an die Ukraine an die Lieferung von belastendem Material geknüpft zu haben. Die US-Demokraten haben deshalb einen ersten Schritt für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren eingeleitet.



Bei dem vom Weißen Haus herausgegebenen Dokument handelt es sich nicht um eine vollständige Abschrift des Telefonats, sondern um zusammengefasste Notizen.