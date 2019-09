In der Ukraine sind Abgeordnete künftig nicht mehr automatisch vor Strafverfolgung geschützt.

Präsident Selenskyj unterzeichnete ein Gesetz, mit dem eine entsprechende Regelung aus der Verfassung gestrichen wird. Damit werden ab dem Jahreswechsel Strafverfolgungen möglich, für die bisher die Zustimmung des Parlaments notwendig war. Gesetzlich geschützt aber bleiben nach Angaben des Präsidialamts in Kiew die Redeinhalte und das Abstimmungsverhalten von Abgeordneten. Die Verfassungsänderung war in der vergangenen Woche mit großer Mehrheit verabschiedet worden. Selenskyj erfüllt damit ein zentrales Wahlkampfversprechen.



In Umfragen hatte sich wiederholt eine Mehrheit der Ukrainer für die Abschaffung des verfassungsmäßig garantierten Schutzes ausgesprochen. Hintergrund ist ein allgemeiner Vertrauensverlust in die Politik wegen Fällen von Korruption und Vetternwirtschaft.