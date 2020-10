In der Ukraine haben mehr als tausend Menschen gegen die Aufhebung von Anti-Korruptionsgesetzen demonstriert.

Sie versammelten sich vor Verfassungsgericht in Kiew, das am Mittwoch mehrere seit Jahren geltende Gesetze gegen Korruption für ungültig erklärt hatte. Die Demonstranten warfen Rauchgranaten und drohten, das Gebäude zu stürmen. Die Polizei griff bislang nicht ein.



Die Verfassungsrichter hatten unter anderem ein Gesetz zur strafrechtlichen Verfolgung von Steuerhinterziehung bei Beamten aufgehoben. Der ukrainische Präsident Selenskyj nannte die Entscheidung "inakzeptabel". Er bat die Ermittlungsbehörden, die Umstände der Gerichtsentscheidung zu untersuchen. Zugleich kündigte er neue Anti-Korruptionsgesetze an.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.