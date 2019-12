Die ukrainische Regierung und pro-russische Rebellen haben sich auf einen baldigen Gefangenenaustausch geeinigt.

Ziel sei ein Austausch bis Jahresende, erklärte eine Sprecherin der Regierung in Kiew. Insgesamt soll es um rund 300 Gefangene gehen. Vor zwei Wochen beim Gipfel in Paris hatten der ukrainische Präsident Selenskyj und der russische Präsident Putin die Vereinbarung getroffen. Kurz darauf hatte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa jedoch gemeldet, die Pläne seien aufgrund - Zitat - "verschiedener technischer Probleme" ins Stocken geraten. Neben dem Gefangenenaustausch sieht die Vereinbarung außerdem vor, dass beide Seiten bis Ende März ihre Truppen aus drei umkämpften Gebieten der Ostukraine abziehen.