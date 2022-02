Die Ukraine beginnt mit der Einberufung von Reservisten. (afp / Oleksandr Ratushniak)

Das Außenministerium in Kiew veröffentlicht einen entsprechenden Hinweis, in dem auch vor Reisen nach Russland gewarnt wird. Wegen der Krise begannen die ukrainischen Streitkräfte außerdem mit der Einberufung von Reservisten. Präsident Selenskyi betonte in einer Videobotschaft, eine allgemeine Mobilisierung solle es nicht geben. Er suche weiterhin nach diplomatischen Wegen aus der Krise. Sein Land werde jedoch keine Gebiete an Russland abtreten.

Zuvor hatte Moskau die von der Ukraine abtrünnigen Volksrepubliken Donezk und Luhansk als unabhängig anerkannt und die Weichen für einen offiziellen Militäreinsatz im Ausland gestellt. US-Präsident Biden bezeichnete diese Schritte als "Beginn einer Invasion" in der Ukraine und leitete Sanktionen ein. Auch die EU beschloss Strafmaßnahmen, die heute in Kraft treten. Sie zielen auf Banken, Finanzmärkte sowie den Handel ab. Weitere Länder schlossen sich dem Vorgehen an, darunter Japan, Kanada und Australien. Die Ukraine forderte jedoch härtere Sanktionen. Außenminister Kuleba schrieb auf Twitter, die Maßnahmen müssten gegen die Wirtschaft des Landes und den inneren Kreis von Präsident Putin gerichtet sein.

