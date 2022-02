Der ukrainische Außenminister Kuleba ruft zu Gesprächen mit Russland und OSZE-Vertretern auf. (dpa/Geert Vanden Wijngaert)

Kuleba twitterte, dabei gehe es um die Konzentration des russischen Militärs im Grenzgebiet. Gemeinsam mit den anderen OSZE-Mitgliedern solle die Lage in der Ukraine und auf der von Russland annektierten Krim erörtert werden. Russland müsse seiner Verpflichtung zu militärischer Transparenz nachkommen, um die Spannungen abzubauen und die Sicherheit für alle Seiten zu erhöhen.

OSZE will Beobachtungsmission ausdehnen

Die OSZE teilte unterdessen mit, sie werde ihre Beobachtungsmission in der Ukraine ungeachtet der Ausreise-Aufrufe einzelner Staaten fortsetzen und auf zehn Städte im ganzen Land ausdehnen. Dabei habe die Sicherheit der Mitarbeiter höchste Priorität. Die OSZE hat seit acht Jahren fast 700 internationale Beobachter in der Ukraine stationiert. Bisher beobachten diese die vereinbarte Waffenruhe zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen im Osten des Landes. Es ist die größte Sicherheitsmission in der Geschichte der OSZE.

Biden verspricht Ukraine Beistand

Nach seinem Telefonat mit der russischen Führung tauschte sich US-Präsident Biden auch mit dem ukrainischen Staatschef Selenskyj aus. Das Weiße Haus in Washington teilte nach dem Gespräch mit, Biden habe erneut eine schnelle und entschlossene Reaktion der USA in Abstimmung mit ihren Verbündeten im Falle eines russischen Angriffs auf die Ukraine versprochen. Weiter hieß es, beide Politiker wollten weiterhin auf Diplomatie und Abschreckung setzen. Biden nutzte das Gespräch mit Selenskyj demnach auch, um erneut auf einen möglicherweise unmittelbar bevorstehenden russischen Einmarsch in der Ukraine aufmerksam zu machen. Ein Pentagon-Sprecher unterstrich dies und verwies dabei auf Geheimdienstinformationen.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte sich diesbezüglich skeptisch geäußert. Für die Warnungen der USA vor einem unmittelbar bevorstehenden Angriff habe er noch keine überzeugenden Beweise gesehen, erklärte er vor kurzem.

Scholz: "Sehr ernste Bedrohung"

Bundeskanzler Scholz bezeichnete kurz vor seinen Reisen in die Ukraine und nach Russland die jüngste Entwicklung zwischen den beiden Ländern als "sehr ernste Bedrohung in Europa". In Berlin sagte der SPD-Politiker, die westlichen Bündnispartner hätten inzwischen Sanktionen gegen Russland vorbereitet, sollte die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine angegriffen werden. Scholz betonte, die Bundesregierung verfolge nach wie vor eine Doppelstrategie: Einerseits gebe es "klare Ansagen" an Russland, andererseits würden alle Gesprächsmöglichkeiten genutzt, eine friedliche Entwicklung aus der Krise heraus zu erzielen.

Steinmeier setzt noch auf Diplomatie

Der wiedergewählte Bundespräsident Steinmeier sieht weiterhin Chancen, eine russische Invasion in die Ukraine auf diplomatischem Weg zu verhindern. Russland und die Ukraine zeigten nach wie vor Interesse daran, Fortschritte zu erzielen, sagte Steinmeier am Abend im ARD-Fernsehen. So lange dieses Interesse auf beiden Seiten sichtbar sei, könne Deutschland seinen Beitrag leisten, um das Schlimmste zu verhindern. Den gegenwärtigen Truppenaufbau der Russen könne man nur als Bedrohung der Ukraine verstehen.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.