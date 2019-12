Nach der Ankunft des ersten russischen Personenzuges auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat die Ukraine ein Strafverfahren wegen Grenzverletzung eingeleitet.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft in Kiew mitteilte, überquerte der Zug aus Sankt Petersburg illegal die Staatsgrenze der Ukraine. Russland hatte die Krim 2014 annektiert. In den Jahren danach wurde in der Meerenge von Kertsch - zwischen Schwarzem und Asowschem Meer eine 19 Kilometer lange Brücke errichtet. Im vergangenen Jahr wurde sie für den Autoverkehr freigegeben. Seit Anfang der Woche gilt dies nun auch für den Zugverkehr. Die EU verurteilte die Freigabe als weiteren Völkerrechtsverstoß.



Die Krim gehört völkerrechtlich zur Ukraine, Russland sieht sie als sein Staatsgebiet an.