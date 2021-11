Das russische Militär hat ukrainischen Regierungsangaben zufolge nach mehreren Manövern Militäreinheiten in der Grenzregion zum Nachbarland belassen.

Das Verteidigungsministerium in Kiew sprach von 90.000 russischen Soldaten. Nach umfassenden Militärübungen seien Einheiten der 41. Armee im europäischen Teil Russlands und in einer Entfernung von etwa 260 Kilometern zur Grenze mit der Ukraine verblieben.



Gestern hatte die "Washington Post" gemeldet, US-Regierungsvertreter seien beunruhigt über russische Aktivitäten. Im März hatte Russland in einem massiven Truppenaufmarsch vorübergehend tausende Soldaten nahe der ukrainischen Grenze und auf der annektierten Krim-Halbinsel zusammengezogen.

