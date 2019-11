In Kiew haben tausende Menschen eine selbstbewusste und konsequente Politik der Ukraine gegenüber Russland gefordert.

Hintergrund ist das bevorstehende erste persönliche Treffen von Präsident Selenskyi mit dem russischen Staatschef Putin auf dem Ukraine-Gipfel am 9. Dezember in Paris.



Die Demonstrierenden in Kiew forderten, Selenskyi dürfe im Konflikt mit Russland nicht vor Putin kapitulieren. Seit Selenskyis Amtsantritt im Frühjahr haben beide Länder mehrere Maßnahmen getroffen, um ihr Verhältnis zu entspannen. Dazu zählen ein Gefangenenaustausch und der Beginn einer Truppenentflechtung in der Ostukraine, wo die Armee gegen prorussische Separatisten kämpft.



Anlass für die Kundgebung in Kiew war der sechste Jahrestag der Euromaidan-Proteste. Sie begannen im November 2013, als die ukrainische Regierung die Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der EU abgelehnt hatte.