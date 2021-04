Die russische Regierung hat die massenhafte Verlegung von Truppen an die Grenze zur Ukraine als "militärische Übung" bezeichnet und deren Ende in Aussicht gestelllt.

Verteidigungsminister Schoigu erklärte in Moskau, das "Kampftraining" sei eine Antwort auf die Aktivitäten der NATO, die Russland bedrohten. Er warf dem Verteidigungsbündnis vor, seinerseits Truppen in Richtung Russland zu verlegen. Dennoch würden die Manöver an der Grenze zur Ukraine in zwei Wochen beendet.



NATO-Generalsekretär Stoltenberg hatte zuvor einen Abzug der russischen Truppen verlangt. In den vergangenen Wochen habe Moskau tausende kampfbereite Soldaten dorthin verlegt, kritisierte Stoltenberg nach einem Treffen in Brüssel mit dem ukrainischen Außenminister Kuleba. Dies sei der größte Aufmarsch der russischen Armee seit der Annexion der Krim 2014.



Nach Angaben von Diplomaten wollen die Außen- und Verteidigungsminister der Nato-Länder morgen über die Lage beraten.

