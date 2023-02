Zerstörungen nach russischem Beschuss im ukrainischen Bachmut - Bilder vom 24. Februar 2023. (picture alliance / AA / Marek M. Berezowski)

Der Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte, Generaloberst Syrskyj, sagte in Kiew, in Bachmut setze die russische Armee die bestens vorbereiteten Wagner-Söldner ein. Diese Einheiten versuchten, trotz erheblicher Verluste die Verteidigungslinien zu durchbrechen. Zuvor hatte bereits Präsident Selenskyj in seiner Videoansprache auf die prekäre Situation in Bachmut hingewiesen. Er verknüpfte damit die Bitte um mehr Waffenlieferungen, einschließlich Kampfflugzeugen.

Russland versucht seit Monaten, die Stadt im Osten der Ukraine unter seine Kontrolle zu bringen. Bei den Kämpfen handelt es sich um die bisher am längsten andauernde Schlacht im Zuge des mehr als einjährigen russischen Angriffskriegs.

