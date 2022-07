Über Getreidelieferungen über das Schwarze Meer soll beraten werden (OZAN KOSE / AFP)

An dem Treffen in Istanbul werden nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums auch Vertreter der Regierung in Ankara sowie der Vereinten Nationen beteiligt sein. Die Ukraine ist einer der weltgrößten Exporteure von Weizen. In den Häfen lagern wegen des Kriegs Millionen Tonnen Getreide. Die internationale Gemeinschaft wirft Russland vor, den Export am Schwarzen Meer zu blockieren und damit eine Nahrungsmittelkrise herbeizuführen. Moskau streitet das ab.

