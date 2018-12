Russlands Präsident Putin schließt einen Frieden mit der derzeitigen Führung der Ukraine aus.

Am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires sagte Putin, der Krieg werde weitergehen, solange die Regierung in Kiew an der Macht bleibe. Zuvor hatte sich Putin mit Bundeskanzlerin Merkel darauf verständigt, weitere Gespräche über die Ukraine-Krise zu führen. Nach Angaben von Regierungssprecher Seibert sollen sich die außenpolitischen Berater Deutschlands, Russlands, der Ukraine und Frankreichs mit der Situation befassen.



Die russische Marine hatte vor einer Woche in der Meerenge von Kertsch im Osten des Schwarzen Meers drei ukrainische Schiffe aufgebracht und die Besatzungen festgesetzt.