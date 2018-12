Russland hat nach ukrainischen Angaben die Zufahrt von Schiffen ins Asowsche Meer wieder ermöglicht.

Es könnten wieder Schiffe die Straße von Kertsch passieren, sagte der ukrainische Verkehrsminister Omelyan. Damit sei die Sperre der ukrainischen Häfen in Berdjansk und Mariupol beendet. Er fügte hinzu, dieses Einlenken Russlands sei eine eindeutige Reaktion auf den internationalen Druck. Die Regierung in Moskau hat eine Sperre der Meeresenge bestritten.



Die russische Küstenwache hatte in der Straße von Kertsch vor gut einer Woche drei ukrainische Marineboote aufgebracht und die 24 Besatzungsmitglieder festgenommen. Inzwischen wurde Anklage gegen sie erhoben. Die Ukraine berief wegen der Spannungen ihre Reservisten ein. Die EU und die Nato fordern die Rückgabe der Schiffe und die Freilassung der Besatzungen.