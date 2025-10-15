Luftangriffe

Wie der staatliche Netzbetreiber Ukrenergo mitteilte, wurden aufgrund der komplizierten Lage für das ukrainische Energiesystem in allen Regionen des Landes Notstromabschaltungen angeordnet. Ausgenommen davon sei die schwer umkämpfte Region Donezk im Osten des Landes. Reparaturarbeiten seien im Gange.
Russland hat mit Beginn des Winters seine Attacken auf die Energie- und Eisenbahnnetze der Ukraine verstärkt. Es wird befürchtet, dass Millionen von Menschen bei kalten Temperaturen ohne Strom auskommen müssen.
Diese Nachricht wurde am 15.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.