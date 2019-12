Der geplante Gefangenenaustausch zwischen der Ukraine und den pro-russischen Separatisten im Osten des Landes soll offenbar morgen stattfinden.

Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte in Kiew die Angaben der Separatisten. Eine Sprecherin der selbsternannten Republik Donezk hatte zuvor erklärt, man habe sich mit der ukrainischen Regierung verständigt. Die Separatisten würden 55 Gefangene übergeben, Kiew 87.



Der Gefangenenaustausch ist Teil einer Einigung, die vor zwei Wochen auf einem Gipfeltreffen in Paris erzielt wurde. Frankreich und Deutschland hatten zwischen den Konfliktparteien vermittelt. Bis Silvester soll demnach in der Ost-Ukraine auch eine Waffenruhe in Kraft treten.