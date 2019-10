Die Ukraine will weitere Truppen aus den umkämpften Donbass-Gebieten zurückziehen.

Präsident Selenskyj kündigte dies bei einem Besuch von Nato-Generalsekretär Stoltenberg in Kiew an. In der kommenden Woche werde der Ort Petriwske entmilitarisiert. Russland hat einen solchen Schritt zur Voraussetzung für ein weiteres Gipfeltreffen im sogenannten Normandie-Format gemacht, also für eine Konferenz mit Vertretern aus Frankreich, Deutschland, Ukraine und Russland. Die ukrainische Armee und die pro-russischen Separatisten haben in der Umgebung von Luhansk bereits mit einem Truppenabzug begonnen.