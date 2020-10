Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die seit 86 Tagen haltende Waffenruhe im Osten des Landes als Zeichen der Hoffnung bewertet.

Das sei die längste Feuerpause der Kriegsjahre, sagte Selenskyj im Parlament in Kiew in einer Rede an die Nation. Bewohnern der von Separatisten kontrollierten ostukrainischen Regionen stellte er Straffreiheit in Aussicht. Die Menschen brauchten ein klares Signal, dass sie keine Angst haben müssten. Allerdings sei keine Amnestie für Personen mit Blut an den Händen vorgesehen, meinte Selenskyj.



Ein 2015 mit deutsch-französischer Vermittlung vereinbarter Friedensplan sieht eine Generalamnestie für alle Konfliktbeteiligten vor. Bei Kämpfen zwischen unkrainischen Regierungstruppen und von Russland unterstützten Aufständischen sind in der Ostukraine seit 2014 nach UNO-Schätzungen mehr als 13.000 Menschen getötet worden.

