Russischer Angriffskrieg

Die 51-Jährige lebt in Wien und wird wegen ihrer Nähe zum russischen Staatschef Putin schon länger kritisiert. Laut Netrebkos Manager Esteban hat die Sanktionsliste keine konkreten Auswirkungen auf die Künstlerin. "Sie hat kein Vermögen in der Ukraine, sie ist nie dort aufgetreten und sie plant auch nicht, das zu tun", erklärte Esteban gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Netrebko tritt derzeit nicht in Russland auf. Ab dem 14. Januar ist sie als Aida in der Wiener Staatsoper zu sehen. Ende des Monats singt sie mit ihrem Ehemann, dem Tenor Yusif Eyvazov, ein Konzert in der Alten Oper in Frankfurt/Main.

Auf der Sanktionsliste der Ukraine stehen insgesamt 119 Personen, beispielsweise der russische Regisseur Nikita Michalków sowie der Musiker Filip Kirkorow. Sofern sie Vermögen in der Ukraine besitzen, wird dieses gesperrt. Neben russischen Künstlern stehen auch drei Personen aus der Ukraine auf der Liste.

