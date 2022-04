Kriegsverlauf

Rauch steigt auf über der umkämpften Stadt Rubischne in der Ostukraine. (AFP)

Die Nachrichtenagenturen dpa und Reuters zitieren den Generalstab ebenso wie den Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates. Demnach verstärkt Russland seit den Morgenstunden in den Regionen Charkiw, Donezk und Luhansk seine Angriffe. Der Gouverneur des Gebietes Luhansk berichtete von Kämpfen in der Kleinstadt Kreminna sowie in der Gegend von Rubischne und Popasna.

Zuvor waren bereits Luftangriffe auf Lwiw im Westen des Landes gemeldet worden. Dabei wurden laut den örtlichen Behörden sieben Menschen getötet. Auch die Kämpfe in Mariupol im Süden dauern an. Dort haben sich ukrainische Einheiten auf dem Gelände eines Stahlwerks verschanzt. Nach Angaben der Polizei sollen dort auch Zivilisten Schutz gesucht haben. Alle Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 18.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.