Wie der Gouverneur per Telegram schrieb, wurden dabei zwei Zivilisten verletzt und mehrere Häuser beschädigt. Die Schüsse seien auf das Dorf Jurawliowka nahe der ukrainischen Grenze gerichtet gewesen. - Russland hat die ukrainischen Streitkräfte mehrmals beschuldigt, Angriffe auf russischem Boden durchgeführt zu haben, darunter auf zwei Dörfer in der Region Belgorod und ein Dorf in der Region Brjansk Mitte April.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.