EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen empfiehlt den Beitrittskandidaten-Status für die Ukraine und für Moldau. (dpa/Geert Vanden Wijngaert)

Zugleich sollen nach Ansicht der EU-Kommission weitere Fortschritte im Beitrittsprozess an konkrete Bedingungen geknüpft werden. So gebe es in beiden Ländern Defizite im Bereich der Rechtsstaatlichkeit und im Kampf gegen Korruption, betonte von der Leyen. Georgien, das ebenfalls einen EU-Beitritt anstrebt, soll nach der Kommissions-Empfehlung erst nach der Erfüllung von Auflagen den Kandidatenstatus erhalten.

Der ukrainische Präsident Selenskyj schrieb bei Twitter, dies sei der erste Schritt zur Mitgliedschaft in der EU. Das würde auch den Sieg der Ukraine gegen Russland näherbringen. Moskau erklärte in einer ersten Reaktion, die Bemühungen der Ukraine um einen Beitritt zur EU werde genau beobachtet. Der Sprecher des Präsidialamts in Moskau, Peskow, betonte, das Thema "bedarf unserer erhöhten Aufmerksamkeit".

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Länder wollen sich bei einem Gipfel Ende kommender Woche mit dem Thema befassen. Die EU-Staaten müssen letztlich einstimmig entscheiden - Streit ist bereits vorprogrammiert. Unter anderem Portugal, die Niederlande oder Österreich haben Vorbehalte. Der österreichische Außenminister Schallenberg sagte im Deutschlandfunk, man sollte nicht in einen "geostrategischen Tunnelblick" verfallen. Auch an Länder wie Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien und Albanien müsse die EU klare Signale senden.

Diese Nachricht wurde am 17.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.