Neue russische Angriffe auf die ukrainische Stadt Charkiw (picture alliance / Anadolu / Narciso Contreras)

Beim wiederholten Beschuss von Bahnstationen im Westen und im Zentrum des Landes sowie von Zielen in der Region Charkiw im Osten habe es Opfer gegeben, hieß es heute von ukrainischer Seite. Im Gebiet von Luhansk soll nach britischer Darstellung die Kleinstadt Kreminna eingenommen worden sein. Von dort war zuvor über tagelange Straßenkämpfe berichtet worden. Auch aus dem nordostukrainischen Gebiet Sumy und der Stadt Kriwij Rih im Süden - dem Heimatort des ukrainischen Präsidenten Selenskyj - wurden ukrainischen Quellen zufolge russische Angriffe gemeldet. In Mariupol soll ein neues Massengrab entdeckt worden sein. In der Stadt am Asowschen Meer wird seit Tagen ein Stahlwerk belagert, in dem sich sowohl ukrainische Soldaten als auch Zivilisten verschanzt halten. Die Angaben aus den Kriegsgebieten lassen sich kaum überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 26.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.