Bundespräsident Steinmeier hat in der Ukraine an die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg erinnert und zu einem intensiveren Gedenken aufgerufen.

Die Ukraine sei "auf der Landkarte der Erinnerung" bislang "viel zu blass und viel zu schemenhaft" verzeichnet, sagte das deutsche Staatsoberhaupt während einer Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Massakers von Babyn-Jar bei Kiew. Ohne ehrliche Erinnerung aber gebe es keine gute Zukunft. Am 29. und 30. September 1941 hatten deutsche Truppen dort über 33.700 Menschen jüdischen Glaubens ermordet. In den Folgejahren stieg die Zahl auf bis zu 100.000, darunter auch Roma und sowjetische Kriegsgefangene. Die örtliche Schlucht gilt seither als das größte Massengrab in Europa.



Zuvor hatte Steinmeier eine Gedenkstätte in der Ortschaft Korjukiwka besucht, wo im März 1943 etwa 6.700 Menschen von der SS ermordet worden waren.

Diese Nachricht wurde am 07.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.