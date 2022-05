Ukraine-Krieg

Ukraine stellt Gas-Transit in Region Luhansk ein

Der ukrainische Gasnetzbetreiber hat angekündigt, am Morgen den Transit von Gas in der Region Luhansk im Osten des Landes einzustellen. Über die Route fließe fast ein Drittel des Erdgases, das von Russland über die Ukraine nach Europa geleitet werde, hieß es. Als Grund wurde die russische Besatzung in der Region genannt.

11.05.2022