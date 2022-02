Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wendet sich nach dem Angriff Russlands in einer Rede an seine Landsleute (imago images/ZUMA Press)

Wie das ukrainische Präsidialamt mitteilte, ist ein Treffen von Delegationen beider Länder in der Nähe von Tschernobyl an der Grenze zu Belarus geplant. Die Verhandlungen seien auf Vermittlung des belarusischen Präsidenten Lukaschenko zustande gekommen. Es gebe keine Bedingungen für das Treffen, hieß es aus Kiew. Russland hatte zuvor die belarusische Hauptstadt Minsk als Ort für Gespräche vorgeschlagen. Dies war vom ukrainischen Präsidenten Selenskyj abgelehnt worden. Unter anderem von Belarus aus waren russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. Belarus ist zudem ein enger Verbündeter von Russland.

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen fortlaufend aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen.

