Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Telefonat von US-Präsident Trump erhebt der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Schiff, Vorwürfe.

In Washington sagte der Politiker der Demokraten, Trumps jüngste Äußerungen seien ein "eklatanter Versuch, Zeugen einzuschüchtern." Der US-Präsident habe den Informanten in der sogenannten "Ukraine-Affäre" in die "Nähe von Spionen und Verrätern gerückt". Schiff betonte, es gelte nun, die Anonymität des Geheimdienstmitarbeiters zu wahren.

Pelosi sichert Trump faire Untersuchung zu

Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die Demokratin Pelosi, hat Trump eine faire Untersuchung vor einem möglichen Amtsenthebungsverfahren zugesagt. "Wir müssen fair zum Präsidenten sein", sagte Pelosi vor Journalisten im Kapitol in Washington. "Deshalb ist es eine Untersuchung und kein sofortiges Amtsenthebungsverfahren. Und wir müssen dem Präsidenten die Chance geben, sich zu entlasten." Trumps Sprecherin Grisham schrieb noch während Pelosis Pressekonferenz auf Twitter, die Zusage einer fairen Behandlung sei "lächerlich".



Trump weist die Anschuldigungen der Demokraten zurück und spricht von einer "Hexenjagd" gegen ihn. Dem US-Präsidenten wird vorgehalten, den ukrainischen Staatschef Selenskyi telefonisch unter Druck gesetzt zu haben, damit dieser Ermittlungen gegen den demokratischen Politiker Biden erwirkt. Biden gilt als aussichtsreicher Herausforderer Trumps bei der kommenden Präsidentschaftswahl in den USA.