Im Zusammenhang mit dem Ukraine-Telefonat von US-Präsident Trump erhebt der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Schiff, Vorwürfe.

In Washington sagte der Politiker der Demokraten, Trumps jüngste Äußerungen seien ein "eklatanter Versuch, Zeugen einzuschüchtern." Der US-Präsident habe den Informanten in der sogenannten "Ukraine-Affäre" in die "Nähe von Spionen und Verrätern gerückt". Schiff betonte, es gelte nun, die Anonymität des Geheimdienstmitarbeiters zu wahren.



Trump weist die Anschuldigungen der Demokraten zurück und spricht von einer "Hexenjagd" gegen ihn. Dem US-Präsidenten wird vorgehalten, den ukrainischen Staatschef Selenskyi telefonisch unter Druck gesetzt zu haben, damit dieser Ermittlungen gegen den demokratischen Politiker Biden erwirkt. Biden gilt als aussichtsreicher Herausforderer Trumps bei der kommenden Präsidentschaftswahl in den USA.