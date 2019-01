Die frühere ukrainische Ministerpräsidentin Timoschenko tritt bei der Präsidentschaftswahl an.

Sie erklärte ihre Kandidatur auf einem Treffen ihrer Vaterlandspartei. Für den Fall eines Wahlsieges kündigte die 58-Jährige eine neue Ära für ihr Land an. In Umfragen lag Timoschenko zuletzt vor Amtsinhaber Poroschenko. Die ukrainische Präsidentschaftswahl findet am 31. März statt. Die Frist für Bewerber endet am 3. Februar.