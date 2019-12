Bundesaußenminister Maas hat Russland dazu aufgerufen, seinen Teil zur Lösung des Ukraine-Konflikts beizutragen.

Der ukrainische Präsident Selenskyi habe eindeutig vorgelegt, sagte Maas in Hinblick auf eine Entmilitarisierung der Ostukraine im Deutschlandfunk. Er habe dafür gesorgt, dass es nun Bewegung gebe. Dies erwarte man auch von der russischen Seite. Maas zeigte sich vor dem heutigen Treffen im sogenannten "Normandie-Format" optimistisch. Er hoffe, dass sowohl Russland als auch die Ukraine die Bereitschaft mitbrächten, wirkliche Schritte weiterzugehen, um eine politische Lösung zu finden.



Gastgeber des Gipfels in Paris ist der französische Präsident Macron. Neben Selenskyi nehmen auch Russlands Staatschef Putin und Bundeskanzlerin Merkel an den Gesprächen am Nachmittag teil. Für Selenskyi und Putin ist es das erste persönliche Treffen. In der Ost-Ukraine stehen sich die Armee und pro-russische Separatisten gegenüber.