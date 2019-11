Das ukrainische Militär und pro-russische Rebellen haben den Truppenrückzug an einem weiteren Frontabschnitt in der Ostukraine bestätigt.

Demnach wurde die zweite Truppenentflechtung in der Region gestern Mittag abgeschlossen. Vorgesehen ist, dass beide Seiten ihre Truppen einen Kilometer von der Frontlinie zurückziehen.



Damit steigen die Chancen auf ein ukrainisch-russisches Gipfeltreffen unter deutscher und französcher Vermittlung. Bundeskanzlerin Merkel sprach am Abend darüber mit dem russischen Präsidenten Putin in einem Telefongespräch. Ein Termin für einen Ukraine-Gipfel im sogenannten Normandie-Format wurde aber nicht vereinbart. - In dem Konflikt sind in den vergangenen fünf Jahren etwa 13.000 Menschen getötet worden.